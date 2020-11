Le Maroc à un point de la qualification

En 2022, et pour la 18e fois de son histoire, le Maroc pourra participer à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de l’Atlas ne sont plus qu'à un point de la qualification en remportant leur match contre le Centrafrique.

Après avoir déjà dominé Kondogbia et consorts à domicile, les hommes de Valid Halilhodzic ont remis ça à l’extérieur. Hakim Ziyech a été le grand artisan de ce succès avec deux gestes décisifs réussis. Il a signé l’ouverture du score, avant de délivrer un « assist » à Youssef El-Arabi en toute fin de partie.

Le Maroc compte 10 points sur 12 possibles, ce qui confirme le redressement de cette sélection depuis la venue à sa tête du technicien bosnien.

Pour le deuxième ticket de ce groupe, trois équipes restent en course et se tiennent en deux points. Le Centrafrique, mais aussi le Burundi et la Mauritanie.