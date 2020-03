Le match d'une vie : il arrête cinq penalties dans un même match !

La magie de la Coupe d'Allemagne, de son vrai nom DFB Pokal a ouvert les portes d'une formation de quatrième division allemande à l'étape supérieure; les demi-finales, face à une équipe pensionnaire de Bundesliga.

Les locaux avaient fait le plus dur en ouvrant le score par l'intermédiaire de Jänicke mais le Fortuna Düsseldorf a égalisé en toute fin de de match sur penalty, à la 83e minute de jeu.

C'est à ce moment-là que Batz a enfilé son costume de super-héros pour repousser cinq tentatives de l'équipe locale lors de la séance de tirs au but. Aucun doute; le héros du jour est Allemand.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like #FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2