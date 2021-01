Le match de FA Cup Southampton - Shrewsbury reporté à cause de la Covid-19

Le coronavirus continue de représenter une menace sérieuse pour le bon déroulement des compétitions dans le monde du football. Le dernier tournoi frappé par la COVID-19 est la FA Cup, la plus ancienne compétition au monde.

Le match entre Southampton et Shrewsbury Town, prévu le samedi 9 janvier, ne sera pas joué en raison de cas de coronavirus dans la modeste équipe de League One.

"Le match de FA Cup contre Shrewsbury Town n'aura pas lieu à la date prévue en raison de cas positifs de COVID-19 chez notre adversaire", a commencé Southampton sur son compte Twitter.

"Nous tenons à adresser nos meilleurs vœux à toutes les personnes concernées à Shrewsbury, tant les joueurs que le staff. Nous espérons un rétablissement rapide", a indiqué le club.

Selon l'équipe de la Premier League, la FA se réunira la semaine prochaine pour discuter de ce match à élimination directe.

This Saturday's #EmiratesFACup tie will not take place as scheduled, following a number of positive Covid-19 tests at @shrewsweb.



We would like to send our best wishes to all those affected at Shrewsbury.