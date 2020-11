"Le match face à l'Espagne n'était pas obligatoire, mais nous l'avons accepter"

L'international néerlandais Frenkie de Jong a critiqué ce mardi le calendrier ainsi que les matchs amicaux prévus, comme celui contre l'Espagne le 11 novembre, avant les rencontres comptant pour la Ligue des Nations.

"Les matches amicaux avec l'équipe nationale néerlandaise n'étaient pas nécessaires. Ce ne sont pas des matchs qui donnent des points ou quoi que ce soit pour une qualification", a déclaré le Barcelonais lors de la conférence de presse d'avant-match des Pays-Bas face à l'Espagne.

L'amical de mercredi était prévu pour le 29 mars, mais la pandémie a obligé à un report. "Il y avait un accord avant la crise du coronavirus pour jouer le match, donc nous devons nous préparer de toute façon", a déclaré le joueur.

"Tout le monde sait que le calendrier est toujours chargé, mais cette année, il l'est un peu plus. C'est un problème, mais nous essayons de nous préparer du mieux que nous pouvons et de rester en forme", a-t-il ajouté.

D'autre part, De Jong a défini l'équipe espagnole comme "une équipe attrayante" qui "est toujours l'une des meilleures d'Europe" et qui "essaie de jouer depuis derrière en mettant beaucoup de pression".

Concernant sa position sur le terrain, il a rappelé qu'il joue habituellement en tant que milieu de terrain, mais qu'il ne se plaindra pas si De Boer le met dans une position différente.