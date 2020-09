Le match Leyton-Tottenham annulé suite à plusieurs cas avérés de Coronavirus

À travers un communiqué officiel, le club de Tottenham a confirmé l'annulation du match qui l'opposait à Leyton Orient.

Hier, le club de 4e division anglaise affirmait via son compte Twitter la détection de plusieurs cas de Coronavirus au sein de son équipe première. Si un doute persistait quant à la tenue du match, il a bel et bien été levé aujourd'hui.

Reste à savoir si le match sera reporté à une date ultérieure ou bien si Tottenham sera déclaré vainqueur par forfait.

Tonight’s @Carabao_Cup match against @leytonorientfc is not taking place this evening as scheduled. #THFC #COYS