OFFICIEL : Le match OM-Rennes est reporté !

Suite aux débordements de ce samedi après-midi au centre d'entraînement de l'OM, la LFP explique que le match face à Rennes prévu à 21h, sera reporté.

Le club breton ne s'est pas opposé à cette décision et l'officialisation vient d'être communiquée. Pour rappel, 200 supporters marseillais ont manifesté leur mécontentement et certains ont débarqué dans le centre d'entraînement provoquant des dégats materiels. Sept policiers ont été blessés et 25 personnes ont été interpellées. Le défenseur espagnol, Alvaro Gonzalez a également été touché par un projectile.

"Compte-tenu des incidents survenus cet après-midi au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, la rencontre Olympique de Marseille / Stade Rennais FC (22e journée de Ligue 1 Uber Eats) est reportée à une date ultérieure." a publié la LFP.