Le mÃ©decin de la sÃ©lection belge se dit "inquiet" concernant Eden Hazard

Le médecin-chef de l'équipe nationale belge, Kristof Sas, a admis qu'il était préoccupé par la nouvelle blessure d'Eden Haza.

"Nous attendons plus de nouvelles, mais c'est une situation préoccupante. Les blessures de Praet, Mertens et De Bruyne à ce stade ne nous concernent pas, sauf que la situation de Hazard est différente. C'est une rechute chronique.", a admis le médecin en s'adressant au journal 'Nieuwsblad'. Kristof Sas est préoccupé par la situation de l'attaquant belge : "Au début il avait des problèmes de cheville, mais les trois dernières blessures étaient musculaires. Le danger est dans un cycle négatif et il n'est pas facile de partir. Comme tout athlète d'élite, il doit travailler correctement ses séances musculaires. Un joueur doit sauter, tourner, tirer et tout ça, à grande vitesse. C'est beaucoup plus difficile en rééducation."