"Le médecin a remis mon pied au bon endroit"

Le week-end dernier s'est terminé par la grande nouvelle de la réapparition d'André Gomes. L'ancien Barcelonais est retourné sur le terrain seulement 112 jours après sa grave blessure à la cheville.

Plus détendu, il a parlé de son rétablissement et des hommes clés de son rétablissement, parmi lesquels John Hollingsworth, le médecin des 'Toffes'.

"Je travaille avec de très bons professionnels et ils étaient là dès le premier instant. Ils m'ont aidé pour tout, ils ont aussi aidé ma famille, parce que ce n'est pas facile de vivre quelque chose comme ça", a commencé l'ancien footballeur 'culé'.

L'international portugais s'est concentré sur le médecin lorsqu'il l'a remercié : "Son travail était très important. Je voulais mettre mon pied dans le bon endroit. Nous devions agir le plus rapidement possible."

"Il m'a mis le pied au bon endroit, il a donc été facile de l'immobiliser et d'aller à l'hôpital. C'était vraiment un excellent travail. Cela m'a beaucoup aidé dans mon rétablissement et m'a également permis de me faire opérer le lendemain", explique le Portugais.