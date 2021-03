"Le meilleur coÃ©quipier que j'ai eu ? Cristiano Ronaldo"

Gareth Bale est de retour en forme. Après un début de saison difficile pour son retour en Premier League, le Gallois est de nouveau en confiance et a inscrit 7 buts pour 3 passes décisives en 2021.

Dans des déclarations pour la chaîne Twitch de Tottenham, l'attaquant du Pays de Galles est revenu sur son choix de quitter le Real Madrid en prêt pour retourner à Tottenham l'été dernier.

"Tout le monde sait que j’aime beaucoup Tottenham. Je suis parti du Real parce que je voulais jouer et aider l’équipe. La décision a été très facile à prendre en sachant que je retournerais dans un club où on me donnerait beaucoup d’amour", a déclaré Gareth Bale, avant de donner le nom du meilleur coéquipier qu'il a eu dans sa carrière.

"Le meilleur, ça a été Cristiano Ronaldo. Pour ses buts et les titres que nous avons gagnés ensemble. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs joueurs de temps les temps", a assuré Gareth Bale en encensant l'attaquant portugais de la Juve.