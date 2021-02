VIDÉO : Le meilleur d'Edu Gaspar aux Corinthians

Sur le terrain et en dehors, l'histoire d'Edu Gaspar avec les Corinthians a débuté en 1998. Il a commencé sa carrière en Série A avec les Corinthians et a été couronné champion du Brasileirão en 1998 et 1999, ainsi que le Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2000.

En tant que membre du conseil d'administration, il a été l'homme derrière le succès des années 2010, avec cinq titres majeurs, dont la Copa Libertadores et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2012.