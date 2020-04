"Le meilleur de l'histoire entre Messi ou Cristiano ? Aucun des deux"

Le Portugais José Mourinho a eu la chance de diriger plusieurs des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et pas seulement en tant qu'entraîneur principal, mais aussi en tant qu'adjoint de Robson et de Van Gaal.

En décembre, 'LiveScore' lui a demandé quel était selon lui le meilleur joueur de l'histoire.

Le question était simple : "Messi ou Cristiano ?", mais la réponse du Portugais a été inattendue.

"Aucun des deux. Ronaldo, El Fenomeno. Cristiano et Leo ont eu une carrière plus longue et ont été au sommet lors des 15 dernières années, mais si l'on parle de talent et d'habileté, aucun des deux ne dépasse le Brésilien", a affirmé Mou.

"Quand j'étais à Barcelone avec Bobby Robson, je me suis rendu compte qu'il était le meilleur joueur que j'avais jamais vu sur un terrain", a reconnu le coach de Tottenham.

"Les blessures nous a privés d'une carrière exceptionnelle. Le talent qu'avait le gamin était incroyable", a conclu le Portugais.