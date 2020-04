Avant de briller au Paris Saint-Germain et à Lille, le gardien international français Mickaël Landreau a joué pendant dix ans sous les couleurs du FC Nantes, qui était son club formateur.

Le gardien de but nantais est devenu une légende de son club et a notamment remporté deux Coupes de France et un titre de champion de France lorsqu'il portait le brassard de capitaine.