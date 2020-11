Laurent Blanc a joué pour l'Inter entre 1999 et 2001, il y a fait 74 apparitions et inscrit six buts. Le Français a remporté 10 trophées au cours de ses 20 ans de carrière, où il a joué pour certaines des meilleures équipes européennes, dont le Barcelone, le PSG, Naples, l'Olympique de Marseille et Manchester United.