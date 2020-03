VIDÉO : Le meilleur des supporters du CA Huracan

L'Argentine est un pays qui vit le football. L’exemple du CA Huracan le confirme.

On peut entendre le rythme des chants argentins aux quatre coins du globe.

"Tu es mon unique passion, je ne peux pas la comparer. Les choses que j’ai faites pour toi, je ne les ai faites pour personne d’autre. Je te suis depuis que je suis gamin et je me fous du reste, dans les bons et les mauvais moments, je te supporte jusqu’au bout ! Allez Gloo (Globo, le globe surnom du club ndlr), allez Gloo".