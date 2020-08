Le meilleur entraîneur d'Europe ?

Hansi Flick a pris les commandes du Bayern Munich en tant qu'intérimaire, mais est devenu le sauveur d'un Bayern Munich qui manquait de saveur en début de saison sous les ordres de Niko Kovac.

Après avoir survolé la Bundesliga, puis écrasé le Bayer Leverkusen en finale de la Coupe d'Allemagne, le Bayern de Flick a décroché la Ligue des champions en entrant dans l'histoire comme la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs sur cette édition de la compétition européenne.

L'entraîneur allemand a donné un grand rôle à Alphonso Davies avant de rajeunir des joueurs comme Thomas Müller, Jérôme Boateng ou Manuel Neuer, qui étaient tous annoncés comme étant sur le déclin avant son arrivée.

Les Bavarois ont vécu une année 2020 complètement folle et n'ont pas perdu un seul match. Pas même l'arrêt provoqué par la pandémie n'a pu leur faire perdre leur motivation, et le football du Bayern Munich est devenu encore plus impressionnant à la reprise.

Si certains pensaient que la longue pause entre la fin de la Bundesliga et la reprise de la Ligue des champions pourrait leur être fatale, les joueurs du Bayern se sont montrés plus forts que les autres et ont écrit l'histoire de la compétition européenne.