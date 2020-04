"Le meilleur Neymar s'est vu au Barça"

Tite pense que le meilleur Neymar était ce joueur vif et créatif qui a passé quatre ans avec le FC Barcelone. L'entraîneur du Brésil l'a expliqué dans une interview accordée à 'France Football'.

"La position où je l'ai trouvé plus performant en club comme en sélection, c'était quand il jouait à ​Barcelone sur le côté gauche, pour ensuite terminer dans l'axe", a-t-il déclaré.

L'entraîneur estime qu'à part Messi et Cristiano, aucun joueur n'est à la hauteur de Neymar Jr : "​Autrement dit, en partant d'un côté où il travaillait avec les milieux, puis en utilisant alors sa perception du jeu, sa rapidité de réflexion et d'exécution, sa capacité d'improvisation tout en mettant de la vitesse. Le meilleur Neymar que j'ai vu jouer, c'est à cette période là. Seuls Messi et Ronaldo étaient au dessus."

Neymar a marqué 18 buts et 9 passes décisives en 22 matchs joués pour le PSG depuis le début de la saison. Barcelone le surveille à nouveau...