Le mercato animé de Leicester

Après une début de saison canon, Leicester veut rester sur cette continuité. Les Foxes ont enchaîné deux victoires et peut-être une troisième face à Manchester City ce dimanche.

Afin de rester compétitif, Leicester souhaite être actif sur mercato estival. Le club anglais a déjà recruté Timothy Castagne en provenance de l'Atalanta pour 22 millions d'euros et Cengiz Under en prêt, de l'AS Roma. Leicester ne compte pas s'arrêter là, ils ont dans le viseur Wesley Fofana, le joueur de Saint-Étienne. Leicester aurait formulé une offre de 32 millions d'euros. D'après 'Kicker', en cas d'échec, il se tournerait vers Jonathan Tah, 24 ans, évoluant au Bayer Leverkusen et international allemand.