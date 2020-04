Le mercato des gardiens de but

L'avenir de plusieurs joueurs s'apprête à vivre un changement cet été. C'est l'unique certitude parmi tous ces doutes.

Le mercato estival pourrait également être chamboulé par la crise sanitaire liée au Covid-19, mais comme chaque été, plusieurs rumeurs alimentent déjà la prochaine fenêtre du marché des transferts. Et cette fois-ci, ce sont les gardiens de but qui pourraient faire l'objet des plus gros transferts, comme le rapporte 'fichajes.com'.

Ter Stegen, à titre d'exemple, n'est pas encore tombé d'accord avec la direction du FC Barcelone pour prolonger son contrat. Onana serait dans le viseur du club blaugrana dans le cas où le portier allemand décide d'abandonner le navire cet été.

De Gea pourrait également s'envoler vers de nouveaux horizons. Manchester United a décidé de garder Dean Henderson à la fin de la saison lorsqu'il reviendra de son prêt de Sheffield United. Cependant, le gardien de but veut être titulaire.

Enfin, en ce qui concerne Donnarumma et Kepa Arrizabalaga, Chelsea et Milan envisagent un échange.