Le mercato ne sera pas animé à Manchester United

En conférence de presse ce mardi, le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a expliqué que le mercato hivernal du club mancunien ne sera pas animé comme la saison dernière avec la signature de Bruno Fernandes.

"Il est difficile de prévoir comment les autres équipes vont agir et comment est la situation financière. Mais je ne prévois pas beaucoup d'arrivées et de départ pour être honnête. Je me sens très heureux avec mon équipe en ce moment. Nous sommes de plus en plus forts"