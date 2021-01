20 000 "places" vendues par le Marine AFC pour la réception de Tottenham

La "magie de la coupe" ? Ça en a tout l'air. Ce dimanche, le Tottenham de José Mourinho se rend sur la pelouse du Marine AFC, pensionnaire de huitième division anglaise.

Un match unique pour l'équipe amatrice. Pourtant, les supporters n'auront pas la chance de profiter de ce moment historique en raison de l'épidémie de Covid-19 qui touche le Royaume-Uni, et un nouveau confinement instauré par le gouvernement.

Mais le club a eu une idée de communication géniale pour tenter de soulager les finances d'un club qui a du mal à survivre depuis le début de la pandémie. Cette idée, c'était d'ouvrir une billetterie virtuelle pour ses supporters.

Des billets au prix de 10 livres sterling, ainsi qu'une tombola. Et parmi les prix de cette tombola se trouverait notamment la possibilité de devenir entraîneur de l'équipe pour un match amical.

Une idée brillante, qui a dépassé les attentes du club. Alors que les Marines espéraient quelque 600 ventes de billets... ils viennent de dépasser les 20 000 billets virtuels vendus ! Le club a été aidé par l'aide inattendue de grandes personnalités du monde du football, comme Ian Wright, Alan Shearer ou Jamie Carragher.

La magie de la coupe peut-être, mais surtout la magie du football anglais. Il ne fait aucun doute que de nombreux amoureux du football anglais suivront avec attention cette rencontre ce dimanche, à 18h00 (17h GMT).

We’ve hit 20,000!!!!!!!!!!!!!!!!!

THANK YOU ALL!!!!!



Thanks to @IanWright0 and @alanshearer! Just @garylineker to go! #COYM