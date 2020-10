Le message d'Özil à la direction d'Arsenal et à Arteta

Sportivement très en difficulté à Arsenal, Mesut Özil ne semble pas plus ennuyer que cela par sa situation. N'ayant plus foulé la pelouse en match officiel depuis le 7 mars dernier, il n'a pas été inscrit dans la liste des joueurs qui disputeront l'Europa League avec les Gunners.

Si la guerre est déclarée entre Arsenal et Özil, l'Allemand continue de faire comme si de rien n'était sur les réseaux sociaux et vient de partager une vidéo reprenant ses plus beaux gestes sous les ordres d'Arteta.

Simple vidéo appréciée et relayée par l'ancien Madrilène ou réel message envers sa direction, toujours est-il que le joueur comptabilise plus de 25 millions d'abonnés sur le réseau social Twitter et sait utiliser sa communication.

En effet, ce dernier avait dernièrement annoncé prendre en charge financièrement la mascotte du club, suite à la décision qu'avait pris la direction d'Arsenal de licencier Gunnersaurus invoquant des difficultés financières.

Pour rappel, celui qui perçoit le 2e meilleur salaire du club (1,7M€/mois) avait refusé de réduire son salaire alors que les dirigeants menaçaient de licencier du personnel suite à ces difficultés.

La belle histoire entre Arsenal et son joueur semble bel et bien proche de l'épilogue, sous contrat jusqu'en 2021, la direction d'Arsenal avait tout fait pour se séparer du joueur cet été.