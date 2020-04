Le message de Carles Perez à l'AS Roma

Roma et Carles Perez sont en train de se forger une véritable histoire d'amour. Le club est ravi du joueur, et le joueur est sûr qu'il donnera tout pour l'écurie italienne.

'Il Corriere dello Sport' a consacré une partie de sa Une ce vendredi à une phrase de Carles Perez dédiée à son club : "Roma, tu ne regretteras pas de m'avoir signé". Il s'agit certainement d'une déclaration qui va plaire aux supporters du club.

De plus, Carles Perez s'est dit heureux pour le moment qu'il vit et surtout pour avoir conquis son entraîneur. "Je suis très heureux que Paulo Fonseca me fasse confiance", a-t-il déclaré.

En fait, Paulo Fonseca prévoit de lui donner un rôle plus qu'important dans l'équipe. Il veut en faire de l'ancien barcelonais un joueur clé.