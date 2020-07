Le message de Cristiano Ronaldo après le titre

Tout titre aura un goût particulier cette saison. Après une longue et difficile saison, la Juventus Turin a mis la main sur un nouveau Scudetto et a célébré sa victoire dimanche soir.

Après une victoire contre la Sampdoria, les hommes de Maurizio Sarri ont laissé exploser leur joie sur la pelouse du Juventus Stadium avant de continuer la fête dans les vestiaires.

L'international portugais, Cristiano Ronaldo, a publié une photo de tous les joueurs de son équipe sur Instagram, avec un message de remerciements aux supporters en cette saison spéciale.

"Ça, c'est fait ! Très heureux de remporter ce second Scudetto et de continuer à écrire l'histoire d'un si grand et splendide club", a commencé CR7 sur son compte Instagram.

"Ce titre est dédié à tous les supporters de la Juve, en particulier qui ont souffert et souffrent à cause de de la pandémie qui nous a tous surpris et qui a renversé le monde. Ce ne fut pas facile. Votre courage, votre attitude et votre détermination furent la force dont nous avions besoin pour affronter cette dernière ligne droite du championnat et pour lutter pour ce titre qui appartient à l'Italie entière. Je vous embrasse tous très fort", a-t-il ajouté. De belles paroles de la part du buteur de la Vieille Dame.