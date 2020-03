Le message de Cristiano en pleine quarantaine

La parole de Cristiano Ronaldo porte, et pour cause, le Portugais est suivi par plus de 80 millions de personnes sur Twitter, et s'est servi de la portée de sa parole pour s'adresser à ses fans.

Après avoir laissé un message il y a quelques jours, le Portugais a cette fois-ci fait appel au civisme de ses followers.

"Si tu as toujours rêvé de jouer pour de millions de personnes dans le monde, c'est ta chance. Joue à l'intérieur, joue pour le monde", a affirmé CR7 sur Twitter.

Sur la photo publiée, on peut voir CR7 en train de faire de l'exercice chez lui, alors que tous les championnats sont encore suspendus à cause du coronavirus.

If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM