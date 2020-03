Le message de Cristiano Ronaldo

Le monde vit une dure crise sanitaire en raison du coronavirus. Un virus qui a déjà fait plus de 25 000 morts dans le monde. L’Italie, est le pays le plus touché par cette pandémie, avec plus de 10 000 morts.

La star de la Juventus, qui se trouve actuellement aux côtés de sa famille à Madère, a adressé un message positif sur ses réseaux sociaux : "En ces moments difficiles pour le monde entier, soyons reconnaissant pour les choses qui comptent : notre santé, notre famille, nos proches. Restons à la maison et aidons tout le personnel de santé qui se bat pour sauver des vies."

Message reçu CR7 !

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives. #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW