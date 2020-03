Le message de Dani Alves Ã  Bolsonaro

Alors que le monde entier est en quarantaine face à la pandémie de Covid-19, le Brésil s'inquiète après les propos alarmants de son président, qui ne semble pas prendre le virus au sérieux.

Bolsonaro a récemment déclaré qu'il était prêt à rouvrir les écoles et que le virus n'était qu'une "petite grippe". De quoi provoquer l'incompréhension de son peuple.

Dani Alves, joueur de Sao Paulo et capitaine de la sélection brésilienne, a interpellé le plus haut dirigeant de son pays en lui envoyant un message via son compte Instagram.

"Monsieur le Président, je vous respecte beaucoup ainsi que votre présidence et de nombreuses familles et personnes travaillent pour lutter contre cette pandémie. Mais vous, en tant que personne la plus importante de ce pays, devriez aussi penser au bien-être de notre pays et de notre peuple", écrit Dani Alves.

"C'est une période très difficile pour le monde et pour notre peuple, nous ne devons pas oublier cette situation, surtout si nous n'avons pas de remède. En tant qu’humble citoyen, je viens exprimer mon opinion, car je ne veux pas vivre sans pouvoir partager avec les gens ni vivre dans la peur", conclut l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.