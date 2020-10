Le message de Koeman à destination de Dembélé

Le nom d'Ousmane Dembélé est revenu à plusieurs reprises lors de la conférence de presse d'avant-match du FC Barcelone. Ronald Koeman lui a envoyé plusieurs messages en répondant aux questions des journalistes, l'invitant à travailler plus afin de gagner sa place.

En évoquant l'ancien Rennais, le technicien batave en a profité pour rappeler sa préférence pour le jeune Ansu Fati : "Pour le moment, c'est joueur du FC Barcelone et la situation dépend de la façon dont il pense. Il a beaucoup de concurrence à son poste et en ce moment, Ansu Fati est devant lui. Je ne lui en ai pas parlé, mais je veux des joueurs qui sont heureux d'être ici", a-t-il d'abord déclaré.

Afin de gagner du temps de jeu, il a également indiqué au joueur de travailler comme Trincao ou encore Pedri peuvent le faire: "Je ne peux pas vous en dire plus sur Dembélé. J'essaie toujours de tirer le meilleur de l'équipe et s'il y a un changement, c'est pour une raison. Si Pedri ou Trincao ont joué, c'est parce qu'ils le méritent. Dembélé est un joueur du Barça et tout dépend de lui. Je n'ai pas parlé clairement de son avenir", a-t-il conclu.

L'international français sait donc ce qu'il lui reste à faire s'il veut gagner sa place sous Koeman.