Les messages de Kylian Mbappé et Neymar après la finale

Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas caché leur tristesse après la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Le duo vedette du PSG n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense bavaroise...

Après la défaite, le Brésilien, décevant ce soir, a montré un grand fair-play en félicitant le nouveau champion d'Europe.

"Perdre fait partie du sport. On a tout essayé, on s'est battu jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection. Et félicitations au Bayern", peut-on lire sur le compte Twitter de Neymar.

Kylian Mbappé, déçu, a également félicité son adversaire. "Déçu de ne pas conclure l'année avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi. On s'est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant cette aventure", a posté l'attaquant français.