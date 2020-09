Le message évocateur de Luis Suarez

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus de Turin et alors qu'il n'est plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Luis Suarez a publié plusieurs photos sur son compte Instagram accompagnée d'un message pour le moins, évocateur.

Son transfert à la Juve devrait être bouclé la semaine prochaine, à en croire 'Marca' et 'Tuttosport', la signature de Suarez serait retardée par des démarches administratives. Celui-ci devrait passer un test de langue afin d'attester d'un certain niveau d'Italien et ainsi obtenir le statut de communautaire, profitant de la nationalité italienne de sa femme.

"Personne ne m'enlèvera mon rêve"

En attendant, Suarez continue de s'entraîner avec son club et semble faire preuve de professionnalisme et d'exemplarité. En publiant quelques photos de ses derniers entraînements, il a écrit "Je n'arrêterai jamais de profiter d'une chose que j'ai toujours voulu", accompagné des hashtags "Toujours positif" et "Personne ne m'enlèvera mon rêve".