Le message rassurant de Mikel Arteta après avoir été testé positif au COV-19

La nouvelle épidémie qu'est en train de toucher le monde entier n'épargne personne. Hier soir, c'était Arsenal qui publiait un communiqué annonçant que Mikel Arteta, le coach des gunners a été testé positif au COV-19.

Mikel Arteta n'a pas tardé à sortir du silence, ce vendredi 13, l'Espagnol a publié un message plutôt rassurant via Twitter : "Merci pour vos mots et votre soutien. Je me sens déjà mieux. Nous sommes tous confrontés à un défi énorme et sans précédent. La santé de tout le monde est tout ce qui compte en ce moment. pour prendre les bonnes décisions."

Il a aussi félicité la décision de la Premier League pour avoir suspendu le championnat, jusqu'à nouvel ordre.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha