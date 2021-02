Le Milan confiant concernant Donnarumma et Calhanoglu

Il y a beaucoup de bruit à Milan concernant les prolongations de Gigi Donnarumma et Hakan Çalhanoglu. Les deux opérations semblent bloquées et le premier termine son contrat en 2022, mais le second est déjà libre de signer un préaccord avec qui il veut.

Lors de la défaite contre Spezia (2-0), le directeur sportif du Milan Frédéric Massara s'est arrêté aux micros de 'DAZN' et a parlé avec confiance de la situation des deux joueurs. Il est convaincu qu'ils finiront par signer.

"C'est un sujet récurrent. On parle aux agents des deux, mais Hakan et "Gigio" sont concentrés sur l'équipe et nous sommes calmes. Nous travaillons de manière rentable et nous espérons trouver une solution bientôt", a-t-il affirmé.

"Nous sommes convaincus que tout se passera bien, ils sont très proches de ce que représente Milan, nous sommes convaincus de leur valeur pour le club et nous donnerons tout pour pouvoir parvenir à un accord", a-t-il ajouté.

En outre, il a eu quelques mots pour le troisième dont l'avenir est en suspens. "Il en va de même pour Ibrahimovic", a déclaré Massara. Le Suédois préfère aller d'année en année pour décider lui-même quand mettre fin à sa carrière.