Le mois rêvé d'Alexander Isak

Depuis le départ de Willian José du côté de Wolverhampton pendant le mercato hivernal, Alexander Isak a pris ses responsabilités en pointe de l'attaque de la Real Sociedad.

Après une fin de mois de janvier déjà satisfaisante, le joueur a brillé en Liga pendant le mois de février, en inscrivant un total de six buts en trois matchs de championnat.

À l'exception d'un match raté contre Manchester United, l'international suédois de 21 ans s'est régalé en championnat, et a d'ailleurs inscrit un triplé ce dimanche contre Alavés.

Il avait déjà inscrit un doublé contre Cadix en début de mois, puis un autre but contre Getafe la semaine passée. Isak est aussi devenu le troisième joueur de l'histoire de son club à marquer un but lors de six journées consécutives de Liga.