Le moment ou jamais pour Pierre Kalulu

Pierre Kalulu a rejoint Milan l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais. Arrière droit qui sait aussi jouer en tant que défenseur central, il a dû rapidement intégrer le onze milanais. Pourtant, rares sont ceux qui s'attendaient à le voir jouer avant décembre.

Le Français a été titulaire lors du match d'Europa League contre le Sparta Prague, laissant une bonne impression aux côtés de Duarte. Puis, la blessure de Matteo Gabbia après trois minutes de jeu lors du match Milan-Parme, associé à la blessure de Kjaer, a obligé Stefano Pioli à lancer le jeune joueur en Serie A.

Kalulu a réalisé une très bonne performance, en étant l'un des meilleurs joueurs de son équipe dans ce 2-2 contre Parme. Et la réaction en Italie a été unanime : pourquoi un garçon d'une telle qualité a-t-il passé près d'une demi-saison sur le banc sans avoir joué une seule minute ?

D'autant plus pour une équipe milanaise qui cherche depuis des mois un défenseur central sur le marché. Bien que les noms de Kabak et Simakan circulent, certains suggèrent maintenant que Kalulu soit plus utilisé.

Le défenseur devrait à nouveau être aligné mercredi face au Genoa aux côtés de Romagnoli.