Le monde du foot rend hommage à Alex Dupont

L'annonce du décès d'Alex Dupont, ce samedi matin, à l'âge de 66 ans, a profondément attristé le football français.

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a publié un communiqué afin de lui rendre hommage : « Nous apprenons avec tristesse la disparition d'Alex Dupont. C'était un entraîneur reconnu, un homme de convictions, une personnalité de notre football attachante et appréciée qui a accompli une carrière remarquable. Au nom de la FFF, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Sur les réseaux sociaux, Robert Malm, natif de Dunkerque, tout comme Dupont, et qui avait évolué sous les ordres du coach à l'USL Dunkerque a publié un tweet afin de salué la mémoire de son ancien mentor.