Le monde du football pleure la mort d'Antic

Son décès a été annoncé par l'Atlético de Madrid, club avec lequel Radomir Antic avait remporté le doublé coupe-championnat en 1996.

C'est le seul entraîneur à avoir occupé le banc du Real Madrid (91-92), le FC Barcelone (2003) et bien sûr l'Atlético de Madrid (entre 95 et 2000), mais c'est bien sûr avec les Colchoneros que le coach serbe a réussi son meilleur coup avec un doublé coupe championnat en 1996 exceptionnel pour le second club de la capitale espagnol.

Ce lundi soir, le monde du football lui a rendu hommage. À commencer par le Real Madrid.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Radomir Antic.#RealMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2020

Le FC Barcelone a publié un communiqué dans la foulée.

Trois autres formations espagnoles ont suivi le mouvement, à savoir, le Celta, le Real Oviedo et Saragosse.

Condolencias por el fallecimiento de Radomir Antic https://t.co/Fr4ogEC00U — realzaragoza (@RealZaragoza) April 6, 2020

Ocupaste nuestro banquillo en dos ocasiones. Descansa en paz, míster



Estamos de luto por el fallecimiento de Radomir Antic. Nuestro más sentido pésame y todo el cariño a su familia y amigos. Hasta siempre. pic.twitter.com/PDn99qdyUp — Real Oviedo (@RealOviedo) April 6, 2020