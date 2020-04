Le monde du football rend hommage à Pape Diouf

Pape Diouf, est décédé à l'âge de 68 ans ce mardi des suites du COV-19, il était hospitalisé depuis mardi à Dakar, Sénégal, mais hélas, l'ancien président de l'OM n'a pas résisté.Le monde du football est très touché par cette perte, et les hommages n'ont pas tardé.

Florian Thauvin, joueur de l'OM, a tenu à manifester sa peine suite à la disparition de l’ancien président de son club.

Très triste d'apprendre la disparition de Pape Diouf... il laissera un souvenir unique à Marseille. Pensées émues pour sa famille et ses proches pic.twitter.com/hS6uTQhwHg

Benjamin Mendy, joueur de Manchester City, qui est passé par l'OM entre 2013 et 2016, a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de tristesse en apprenant le décès de Pape Diouf... Un grand Président mais surtout un immense Homme, qui aura toujours dignement représenté l'OM et ses valeurs. Une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix pic.twitter.com/3lqI7VksOv

Aulas, e président de l'Olympique Lyonnais a tenu lui aussi à lui rendre hommage via les réseaux sociaux. Malgré la rivalité entre l'Ol et l'OM, les deux homologues s'étaient lié d'amitié.

@OL @lequipe @mohamedbouhafsi Pape a été un grand président , très performant , respectable et respecté , j’avais un profond respect pour lui , je m’associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis

Rio Mavuba, ancien joueur du LOSC, à lui aussi rendu hommage à Pape Diouf sur son compte Twitter.

Quelle tristesse. Pape était le symbole l’exemple qui nous a montré que l’on pouvait officier à des postes importants dans notre milieu en dehors du terrain... Une référence en tant que dirigeant en plus d’avoir été un brillant agent et journaliste. Repose en paix #PapeDiouf pic.twitter.com/aD2oDn8uNt

Le PSG, club rival de l'OM, a tenu a rendre hommage aussi.

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l'@OM_Officiel. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure.