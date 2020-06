Le niveau d'Hazard impressionne ses coéquipiers

Il semblait que la saison était terminée pour lui, mais la trêve du coronavirus lui a donné une seconde chance. Et Eden Hazard semble vouloir la saisir.

Sa première saison au Real a été marquée par des blessures, et il semblait que la dernière, avant l'arrêt, mettrait fin à sa saison. Mais le Diable Rouge a profité de la trêve pour revenir au top de sa forme.

D'après 'Marca', le niveau d'Hazard Impresionne même ses coéquipiers, qui sont ravis de pouvoir compter sur lui pour la reprise de la Liga.

"Il est comme une moto. Il s'entraîne comme si rien ne lui était arrivé. Il est heureux, il essaie tout et en plus il réussit. Il va beaucoup nous aider pour tenter de gagner La Liga et pour le match retour contre City", a déclaré un de ses équipiers à 'AS' à propos d'Eden Hazard.