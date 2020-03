"Le niveau de jeu est plus élevé en Espagne qu'en France"

Si Ferland Mendy était titulaire lors du dernier Clásico au Camp Nou en décembre dernier, le joueur français affrontera le Barça pour la première fois au Santiago Bernabéu, un moment unique.

Le Français a toutes les chances d'être titulaire, même si Zidane peut encore opter pour Marcelo au poste de défenseur latéral gauche. En attendant, Mendy s'est confié pour les médias officiels du Real Madrid.

"Mon premier Clásico a été spécial. J'avais déjà joué au Camp Nou avec Lyon, mais avec le maillot du Real, c'est une autre ambiance, c'est différent. C'est un match que l'on ne vit pas de la même manière que les autres. C'est un match que l'on doit gagner", a assuré le joueur.

L'ancien joueur de Lyon est revenu sur les différences entre la Liga et la Ligue 1 : "La différence est que le niveau de jeu est plus élevé. Quand on s'entraîne, on y va pour travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démontrer à chaque match. Surtout, il faut prouver sa valeur. Le jeu avec ballon est plus rapide, il y a plus de déplacements, plus de courses, ce sont les grandes différences entre le football de la Liga et de la Ligue 1."

Avant d'assurer qu'il voulait travailler sur le niveau offensif de ses performances : "J'espère rapidement pouvoir apporter encore plus offensivement à l'équipe. Je suis plus focalisé sur le fait de bien défendre que de bien attaquer. À Lyon, je défendais moins et j'attaquais beaucoup, c'est pour ça que je dois trouver le point d'équilibre pour être encore meilleur."