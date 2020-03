Le nouveau Barça aura besoin de neurones et de jambes. EFE

Le FC Barcelone, que la saison finisse d'une façon ou d'une autre, devra recruter plusieurs joueurs. Les regards se concentrent au milieu de terrain, où des joueurs comme Ivan Rakitic et Arturo Vidal se dirigent vers la sortie. Et trois joueurs dépassent déjà la trentaine.