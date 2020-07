Le 'nouveau Cantona' redonne le sourire aux mancuniens

Après avoir réalisé trois saisons spectaculaires avec le Sporting, c'est Manchester United qui a eu la chance d'avoir Bruno Fernandes dans ses rangs. Le temps commence à prouver que les Anglais ont raison de miser sur lui.

De plus, c'est une question qui a été beaucoup discutée dans les médias mancuniens, où ils osent même comparer l'impact de son arrivée avec celle d'Éric Cantona.

Il est encore tôt pour faire ce genre de comparaisons, surtout quand on sait que le Français est une légende à Old Trafford. L'attaquant est arrivé en provenance des Leeds en 1992, lors de cette campagne il a inscrit 9 buts. Ses 9 buts ont été précieux à United pour remporter le titre en Premier League lors de cette saison.

Le Portugais ne pourra pas remporter le titre cette année, mais Bruno Fernandes joue un rôle clé dans une équipe qui peut encore rêver de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Il n'est pas surprenant que, depuis que le Portugais est arrivé à Old Trafford, les Red Devils ont montré un visage différent, et n'ont plus perdu.

Il a signé six buts et quatre passes décisives en 13 matches officiels, au cours desquels il n'a pas encore connu la défaite sous le maillot rouge. Neuf victoires et quatre nuls pour United.