Le nouveau Chelsea lance son pari

Le Chelsea de Maurizio Sarri semble tellement loin. Après un an aux commandes des Blues, Frank Lampard a révolutionné la quasi-totalité de son effectif.

En plus d'avoir acheté des éléments clés pour son onze cet été, l'entraîneur anglais a su mettre en avant les jeunes pendant sa première saison à la tête de l'équipe et peut maintenant compter sur eux pour les plus grosses affiches. Aujourd'hui, Tammy Abraham, Mason Mount ou encore Reece James et Tomori sont devenus des joueurs importants dans l'effectif de Lampard.

Après un an d'attente, les Blues ont pu se lâcher sur le mercato estival, et Lampard a recruté des éléments essentiels pour le futur de son équipe : un défenseur central, un latéral, un numéro 10, un ailier et un numéro 9.

Thiago Silva est arrivé gratuitement après la fin de son contrat à Paris, et Chelsea a su mettre l'argent nécessaire pour recruter Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Timo Werner et Kai Havertz.

Et c'est sans oublier l'arrivée gratuite de Malag Sarr, qui devrait être prêté, ou le très probable recrutement d'Édouard Mendy pour le poste de gardien de but dans les prochains jours.

C'est avec une équipe complètement transformée en l'espace de quelques mois que Chelsea lancera son nouveau projet ce lundi soir en Premier League, sur la pelouse de Brighton.