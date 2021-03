Le nouveau look de la Ligue des champions

Lars-Christer Olsson, depuis ce vendredi président d'honneur, a reconnu que le format et la forme d'accès aux compétitions ne sont pas consensuels, car "les fans ne veulent pas plus de matches, ils veulent de meilleurs matches".

D'un autre côté, "il ne devrait pas y avoir plus de cinq équipes de chaque ligue. Cela nuira aux compétitions nationales" et à leur calendrier. Il est à rappeler que la Ligue des champions sera modifiée, à partir de 2024, de 32 à 36 participants et qu'il existe des clubs défendant la création d'une Super Ligue européenne. "Nous devons être honnêtes et reconnaître que les clubs ont plus d'influence que nous, mais je pense que cela changera à l'avenir, car nous sommes tous les deux organisateurs (EL et UEFA) de compétitions", a déclaré Olsson.