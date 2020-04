Le nouveau maillot de Liverpool pour la saison 2020-21 a fuité

Les équipes se préparent pour la saison prochaine, pas seulement en termes de transferts. Les clubs travaillent déjà sur la façon dont ils vont se vêtir.

Liverpool, par exemple, aurait déjà un projet en tête. Le site 'Footyheadlines.com' s'est chargé de fuité le prochain maillot des Reds.

Le rouge reste, la couleur prédominante avec une touche de blanc sur le col, les manches et les hanches. Cette fois-ci, on pourra voir du vert sur le maillot de Liverppol, une couleur qui n'était pas apparue sur le maillot depuis la saison 1994/95.

Les plus populaires

Le plus frappant de ce maillot, est le flocage du numéro 96 à l’arrière du col, qui fait référence au nombre de victimes du célèbre massacre de Hillsborough l'année 1996.

Com a Nike de nova fornecedora de material esportivo, vazam imagens da nova camisa do Liverpool para a temporada 20/21, a tradicional camisa vermelha terá homenagem aos 96 mortos na Tragédia de Hillsborough, ocorrida no jogo entre Sheffield e Liverpool em 1989. pic.twitter.com/eOWbl6ORrz