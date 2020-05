Le nouveau milieu de terrain du BarÃ§a : brÃ©silien et fan de Pogba et Busquets

En janvier dernier, Barcelone a bouclé de manière quelque peu surprenante l'arrivée de Matheus Fernandes. Le joueur, qui n'était pas une star au Brésil, a été immédiatement prêté au Real Valladolid, bien qu'il n'ait pas encore pu faire ses débuts.

Matheus Fernandes s'est entretenu avec 'AS' et a reconnu qu'il a toujours admiré Paul Pogba et Sergio Busquets : "Je n'ai jamais eu d'idole, j'ai toujours regardé les joueurs qui jouent au même poste que moi. Je prends un peu de chacun, comme mon père me disait. Mais les joueurs que je cherchais [sur le terrain] le plus étaient Busquets et Pogba."

Le Brésilien a parlé de l'intérêt du club à son égard : "Ils me suivent depuis que je suis à Botafogo, mais j'étais très jeune et ils voulaient m'analyser un peu plus. Même si je ne jouais pas pour Palmeiras, j'étais heureux de savoir qu'ils me suivaient et je continuais à travailler. Maintenant, ce que je veux faire, c'est jouer", a déclaré le joueur.

Le footballeur du Real Valladolid attend avec impatience la prochaine saison : "Quand j'arriverai à Barcelone, il y aura une phase de pré-saison, j'y rencontrerai les joueurs et nous verrons ce qui se passera. Je pense que j'ai le potentiel pour jouer dans une grande équipe et je suis anxieux. Nous devons encore terminer cette saison".