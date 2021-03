Le nul contre l'Ukraine n'affole pas Didier Deschamps

Les champions du monde français ont buté contre l'Ukraine (1-1) dans le sommet inaugural de leur campagne qualificative pour le Mondial 2022 au Qatar, mercredi à Saint-Denis, un accroc qu'il faudra effacer des mémoires dès dimanche au Kazakhstan.

Contre l'Ukraine, les Bleus avaient ouvert le score grâce à une splendide enroulée d'Antoine Griezmann, avant de voir Presnel Kimpembe offrir un malheureux contre son camp en début de seconde période aux Ukrainiens. Cependant, Didier Deschamps n'est pas inquiet.

"Je ne noircis pas le tableau, la situation n’est pas évidente, c’était un adversaire de qualité aussi. Le parcours de qualification est un long parcours, ce n’est pas un long fleuve tranquille. Evidemment, on aurait aimé prendre les trois points, mais on va récupérer pour être prêt dimanche", a assuré l'entraîneur des Bleus au micro de 'TF1'.

Comme Lloris, Deschamps a regretté que son équipe n'ait pas inscrit un second but en première mi-temps : "On aurait pu, et même dû se mettre à l’abri en première période, parce qu’on a eu les occasions. Après, c’est vrai que cela a été plus difficile en seconde période. On avait certainement moins de jus, et une bonne équipe en face, même si le but qu’on prend est évitable."