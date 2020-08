Le onze de la saison en Ligue des champions, selon les statistiques

Une Ligue des Champions particulière, divertissante et pleine d'émotions. L'édition 2019-2020 de la compétition aura vu le Bayern Munich terrasser la majorité de ses adversaires, cependant les joueurs munichois ne sont pas les seuls à avoir briller. ProFootballDB a élaboré le onze idéal selon les statistiques.

Gardien : Thibault Courtois (Real Madrid)

Ni Neuer, Keylor Navas ou encore Ter Stegen, non, c'est le portier Belge qui comptabilise le plus d'arrêts par match: 3,48. Même si cela n'a pas suffit pour que les siens remonte la pente face à Manchester City.

Arrière droit : Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Peut-être le joueur le moins connu de ce onze, il fut indispensable pour que Nagelsman puisse imposer son style de jeu, permettant à Liepzig de créer la surprise cette saison. Il a intercepté le plus grand nombre de ballons : 2,67 par match.

Défenseur central droit : Leonardo Bonucci (Juventus)

À 33 ans il reste l'un des meilleurs défenseurs de cette édition de la Ligue des champions. Son apport réside dans la précision et la transmission de ballons jusqu'à ses attaquants, qui ne sont autres que Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala : 5,59 passes longues par match.

Défenseur central gauche : Virgil Van Dijk (Liverpool)

Si un Ballon d'Or était désigné cette saison, il aurait une nouvelle fois fait partie des sérieux candidats. sa puissance dans le jeu aérien fait de lui le meilleur joueur du tournoi dans le domaine : 4,4 duels remportés par match.

Arrière gauche : Alphonso Davies (Bayern Munich)

Le meilleur latéral gauche de cette édition n'a pas encore 20 ans. La précision de ses centres fait de lui un joueur essentiel, une moyenne d'1,45 centre par match ont atteint le pied ou la tête de ses co-équipiers. Ajoutons à cela sa vitesse et sa technique, un joueur incourtounable.

Milieu droit : Thiago (Bayern Munich)

Le milieu de terrain munichois est le joueur qui réussit le plus de passes : 77,49 par match. La précision au service de la magie.

Milieu défensif : Rodrigo (Manchester City).

Avec une position se rapprochant de celle de Thiago, il fait ressortir l'aspect défensif de son poste. Il assure en moyenne 12,58 récupérations par match. Indispensable pour Pep Guardiola.

Milieu gauche : Kimmich (Bayern Munich)

Il a joué arrière droit mais n'y a pas autant brillé que lorsque son entraîneur l'a utilisé au milieu de terrain. Il a tout simplement effectué 8,5 passes vers l'avant par match.

Attaquant droit: Di María (PSG)

Le cas Di María est bien curieux, à 32 ans on pensait avoir tout vu de l'argentin mais cette saison encore il a réussi à nous surprendre. Il affiche une moyenne de 0,72 passe décisive par match, mieux que n'importe quel autre joueur.

Avant-centre : Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Candidat sérieux à un Ballon d'Or que l'on ne verra pas cette année et éternel buteur, Lewandowski est désormais synonyme de but. Comment ne pas le citer dans cette équipe, c'est tout simplement l'attaquant le plus efficace : 1,52 but par match.

Attaquant gauche : Neymar (PSG)

Samba, rythme et de nombreux dribbles, qu'il parte depuis la ligne de touche, du centre ou depuis n'importe qu'elle autre zone du terrain. Même si sa finale n'est pas des plus réussies, le joli parcours du PSG n'aurait pu avoir lieu sans "Ney". Une renversante moyenne de 8,09 dribbles par duel et par match, plus que quiconcque.