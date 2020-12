Le Onze de Pochettino au Real imaginé par 'The Sun'

Le Onze de Pochetinno au Real imaginé par 'The Sun'. AFP

Zinedine Zidane pourrait être en danger si le Real Madrid est éliminé en phase de groupes de la Ligue des champions. Mauricio Pochettino est annoncé pour succéder au Français. Cette semaine, 'The Sun' spécule sur le sujet et sur trois transferts possibles qui suivraient l'arrivée du technicien argentin : Dele Alli, Paulo Dybala et Harry Kane.