Le onze du Bayern a coûté moins cher que Griezmann ou Dembélé

Le FC Barcelone n'est plus celui qu'il était il y a quelques années. Que ce soit sur le terrain ou dans sa gestion, le Barça est en pleine crise et cela l'a conduit à une humiliation historique contre le Bayern Munich.

Parmi les choix les plus contestés par les supporters catalans se trouve le recrutement. Et pour cause, le Barça a multiplié les gros achats lors des dernières années (Dembélé, Coutinho, Griezmann). Des transferts qui n'ont pas toujours porté leurs fruits.

D'ailleurs, la chaîne 'Sky Sports' a démontré à quel point la gestion du recrutement blaugrana était loin d'être au niveau de son adversaire de vendredi soir. Car les onze titulaires de Flick vendredi soir n'ont coûté que quelque 90 millions d'euros au club bavarois.

90 millions d'euros. C'est moins que le prix de Philippe Coutinho, que celui d'Ousmane Dembélé, ou d'Antoine Griezmann, qui sont en plus de cela des transferts contestés parmi les supporters de par leur manque de succès sous les couleurs du club depuis leur arrivée.

Le Bayern Munich, lui, a multiplié les bons coups. Dans le onze des Bavarois contre le Barça, les joueurs les plus chers étaient Neuer, Thiago et Boateng, achetés respectivement pour 30 millions d'euros, 25 et 13.5. et c'est sans parler d'Alphonso Davies, arrivé du Canada pour dix millions d'euros et considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste actuellement...