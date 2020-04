Le onze idéal de Steven Gerrard

Lancé au défi par Jamie Carragher, Steven Gerrard s’est prêté au jeu en dévoilant son onze de rêve. Il n’était pas autorisé de choisir deux joueurs de la même nationalité ni de la même équipe.

"Jamie m’a envoyé le défi et ce que je peux dire, c’est que ça m’a pas pris plus que quelques heures ! J’ai réfléchi plusieurs nuits. J’ai fait une équipe que j’aimais bien, avec Zidane, Roberto Carlos, Baresi et Carra m’a répondu : ‘non, ils ont joué ensemble !’, donc c’était en fait très difficile", a expliqué la légende des Reds.

Le XI de rêve de Gerrard : Oblak - Cafu - Koulibaly - Kompany - Robertson - Kroos - Roy Keane - Del Piero - Messi - Mbappé - Drogba