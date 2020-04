Quelle est la raison de ce pacte secret ? Les clubs britanniques craignent la réaction de leurs stars face à la réduction de salaire dont ils vont être victimes durant les prochaines semaines.

Et certains pourraient prendre la mouche et décider d’aller voir ailleurs, afin de regarder si l’herbe y est plus verte.

Surtout, si un club concurrent vient leur proposer un gros contrat.